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Трамп подписал указ о повышении до 50% пошлин на импорт из Бразилии

Ранее президент США поднял пошлины для Индии.
Константин Денисов 2025-07-30 22:24:45
© Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Globallookpress

Президент Дональд Трамп подписал указ о введении торговых пошлин для товаров из Бразилии в размере 50%. С текстом документа можно ознакомиться на сайте Белого дома.

Причиной такого решения указаны действия бразильских властей, создающие угрозу национальной безопасности США. При этом сами действия не раскрываются.

Кроме того, американский лидер считает политическим судебный процесс против своего союзника - экс-президента Бразилии Жаира Болсонару.

Ранее сообщалось о том, что Трамп вводит пошлины в размере 25% для товаров из Индии. Этот указ начнет действовать с 1 августа.

Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник в беседе с телеканалом «Звезда» объяснил, почему глава Белого дома не рискнет вводить новые санкции против России, в частности, в нефтяном секторе.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Бразилия #пошлины
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