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Лула да Силва: Бразилия готовит ответ на пошлины США

Ранее Трамп ввел пошлины на товары из Бразилии на уровне 50%.
Дима Иванов 2025-08-02 03:22:36
© Фото: Ton Molina, Keystone Press Agency, Globallookpress

Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что Бразилия готовит ответные меры на импортные пошлины США. Об этом глава государства написал в соцсети X.

Бразилия неизменно готова к диалогу, отметил Лула, подчеркнув, что судьбу Бразилии решают её граждане и государственные институты.

На данный момент усилия сосредоточены на защите экономики, предпринимательства и трудящихся, а также на выработке мер в ответ на тарифную политику США, отметил президент.

Ранее президент Дональд Трамп подписал указ о введении торговых пошлин для товаров из Бразилии в размере 50%. Причиной такого решения указаны действия бразильских властей, создающие «угрозу национальной безопасности США». При этом сами действия не раскрываются.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Бразилия #Лула да Силва
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