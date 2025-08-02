Лула да Силва: Бразилия готовит ответ на пошлины США

Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что Бразилия готовит ответные меры на импортные пошлины США. Об этом глава государства написал в соцсети X.
Бразилия неизменно готова к диалогу, отметил Лула, подчеркнув, что судьбу Бразилии решают её граждане и государственные институты.
На данный момент усилия сосредоточены на защите экономики, предпринимательства и трудящихся, а также на выработке мер в ответ на тарифную политику США, отметил президент.
Ранее президент Дональд Трамп подписал указ о введении торговых пошлин для товаров из Бразилии в размере 50%. Причиной такого решения указаны действия бразильских властей, создающие «угрозу национальной безопасности США». При этом сами действия не раскрываются.
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