Жене экс-президента Южной Кореи и экс-премьеру предъявили обвинение

В Республике Корея специальный прокурор Мин Чжун Ки предъявил обвинения супруге бывшего президента Юн Сок Еля, Ким Гон Хи, и бывшему премьер-министру страны Хан Док Су. Об этом пишет местное агентство Yonhap.

Бывшую первую леди обвиняют в коррупции и получении взяток. Как пишут корейские журналисты, это сделало ее первой супругой экс-президента, которая предстала перед судом под стражей.

«Ким, жена свергнутого бывшего президента Юн Сок Еля, подвергнута физическому задержанию по обвинению в нарушении закона о рынке капитала, закона о политических фондах и закона о получении взяток за посредничество», - говорится в опубликованном материале.

Кроме этого, ей вменяют в вину получение роскошных подарков «в обмен на деловые услуги» в 2022 году, а также предоставление средств для схемы манипулирования акциями в 2009-2012 годах и получение бесплатных опросов общественного мнения вместе с мужем перед президентскими выборами в 2022 году.

Экс-премьера Хан Док Су обвиняют в пособничестве Юн Сок Елю в неудавшейся попытке введения чрезвычайного военного положения, в частности, по пунктам о пособничестве организатору мятежа, лжесвидетельстве, подделке и уничтожении официальных документов и другим статьям.

В настоящее время бывшую первую леди продолжают держать под стражей, а экс-премьер-министр остается на свободе.