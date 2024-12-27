Парламент Южной Кореи объявил импичмент и.о. президента

Национальная ассамблея Республики Корея проголосовала за импичмент исполняющему обязанности президента премьер-министру Хан Док Су. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Это произошло меньше чем через две недели после того, как парламент отстранил президента Юн Сок Ёля за введение военного положения.

Оппозиционная Демократическая партия внесла предложение об импичменте Хан Док Су после того, как он отказался назначить дополнительных судей Конституционного суда, которые будут рассматривать дело об импичменте Юн Сок Ёля.

Юн отстранен от исполнения обязанностей решением парламента, но формально остается в должности. Отставку президента должны поддержать шесть судей КС из девяти. Однако в Конституционном суде Южной Кореи сейчас всего шесть судей. Еще троих требуется назначить для рассмотрения дела.

Оппозиция также назвала в числе оснований для импичмента участие Хан Док Су в введении военного положения и его отказ поддержать назначение спецпрокурора для расследования дела первой леди Ким Гон Хи. Ее обвиняют в получении взятки дорогой брендовой сумкой.

За отстранение Хана высказались 192 депутата. Для импичмента был необходим по меньшей мере 151 голос. Депутаты от правящей партии голосование бойкотировали.

Импичмент Хан Док Су стал первым случаем, когда парламент отстранил исполняющего обязанности президента. Импичмент президенту страны парламент Южной Кореи выносил уже трижды.