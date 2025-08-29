МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Колумбия намерена ускорить присоединение к конвенции о запрете наемничества

Так глава МИД ответила на вопрос об участии колумбийских наемников в боевых действиях на стороне ВСУ.
Дима Иванов 2025-08-29 21:13:36
© Фото: defense.gov

Министр иностранных дел Колумбии Роса Вильявисенсио выразила надежду на скорейшее принятие закона о присоединении страны к конвенции 1989 года о запрете наемничества.

Так она ответила на вопрос об участии колумбийцев в боевых действиях на Украине.

Она отметила в разговоре с РИА Новости, что присоединение к конвенции позволит проводить работу по информированию молодежи о том, что наемничество не является решением проблем.

Министр также выразила сожаление по поводу выбора молодыми колумбийцами пути наемничества и подчеркнула необходимость масштабной образовательной работы, чтобы объяснить, что такая деятельность связана с серьезными рисками для жизни.

Президент Колумбии Густаво Петро 7 августа обратился в конгресс с просьбой ускорить рассмотрение законопроекта о присоединении к конвенции после сообщений о том, что в Судане был сбит самолет с колумбийскими наемниками.

После сообщений об участии колумбийцев в боевых действиях на стороне ВСУ замминистра иностранных дел страны Маурисио Харамильо Хассир заявила, что Колумбия работает над решением этой проблемы.

