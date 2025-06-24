Украина вербует наемников в Колумбии через различные каналы, в числе которых дипмиссии. Об этом заявил посол России в Боготе Николай Тавдумадзе в разговоре с РИА Новости.

Отмечается, что своими действиями Украина нарушает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Кроме того, глава российского посольства отметил, что колумбийцев, желательно с военным опытом, завлекают обещаниями о высоких зарплатах и равными с украинскими военными условиями.

В действительности же, по словам Тавдумадзе, южноамериканцы становятся объектами неуважительного и унизительного отношения в рядах ВСУ. Многие из них или погибают, или оказываются под следствием по обвинению в наемничестве.