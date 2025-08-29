Прах Плисецкой и Щедрина соединят и развеют над Россией

Прах выдающейся балерины Майи Плисецкой и композитора Родиона Щедрина будет объединен и развеян над Россией в соответствии с их совместным завещанием. Щедрин ушел из жизни в ночь на 29 августа в Германии на 93-м году, а его супруга скончалась в мае 2015 года от остановки сердца.

В завещании супруги указали, что после смерти их тела следует кремировать, а когда наступит время ухода того, кто проживет дольше, или в случае их одновременной кончины прах необходимо соединить и развеять над Россией. Текст приводит гендиректор Большого театра Владимир Урин.

Церемония исполнения последней воли Плисецкой и Щедрина, вероятно, пройдет в ближайшее время. Прах доставят в Россию для проведения обряда.

Ранее сообщалось, что композитор Родион Щедрин умер на 93-м году жизни. Пианист Денис Мацуев в беседе со «Звездой» вспомнил свой последний разговор с Родионом Константиновичем.