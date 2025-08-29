МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Денисушка, приветствую»: Мацуев вспомнил последний разговор со Щедриным

Артист отметил, что он был очень близок с Родионом Щедриным, они дружили 25 лет.
Игнат Далакян 2025-08-29 11:38:27
© Фото: Владимир Вяткин, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Пианист Денис Мацуев в беседе со «Звездой» вспомнил свой последний разговор с Родионом Щедриным. Артист рассказал, что знаменитый советский и российский композитор был ему очень близок.

«Невозможно в это поверить, что не будет больше этого: "Дорогой Денисушка, приветствую". Так начинались наши разговоры всегда. Последний, который был месяц назад, он мне позвонил, смотрел трансляцию, слушал трансляцию нашего фестиваля в Суздале», - поделился Мацуев.

Он также рассказал, что дружил с Родионом Щедриным около 25 лет. Пианист назвал пару композитора и его жены Майи Плисецкой гениальной и отметил, что это тот пример, когда две гениальные личности соединяются вместе.

«Щедрин - это действительно последний из могикан, удивительная глыба, с неповторимым стилем, языком, ритмом, юмором, колкостями знаменитыми щедринскими. Целый пласт культуры ХХ-ХХI веков», - сказал пианист.

По словам Мацуева, когда Родион Щедрин находился в зале, на репетициях или на концерте, то в помещении царила особая атмосфера, которая выражалась в очень деликатных рекомендациях композитора.

«Представляете, если бы в этот момент сидел, скажем, Прокофьев или Рахманинов, музыку которого ты играешь. Вот такое ощущение это все. И всегда это все деликатно, всегда это с каким-то отношением своим, в качестве совета, ни в коем случае никакого давления, никакого нажима», - рассказал артист.

Композитор Родион Щедрин умер на 93-м году жизни. Мариинский театр отметил его гениальность и личность, назвав его уникальным явлением и эпохой в мировой музыкальной культуре.

#композитор #наш эксклюзив #денис мацуев #Родион Щедрин
