На 93-м году жизни скончался композитор Родион Щедрин

В возрасте 92 лет скончался знаменитый советский и российский композитор, супруг балерины Майи Плисецкой Родион Щедрин. О смерти музыканта сообщил Мариинский театр.

«Сегодня ночью на 93-м году ушел из жизни величайший гений современности, мировой классик Родион Константинович Щедрин», - заявила пресс-служба ведомства.

Театральное учреждение отметило гениальность и личность Щедрина, назвав его уникальным явлением и эпохой в мировой музыкальной культуре.

Перу композитора Щедрина принадлежат множество опер, балетов и симфонических сочинений, среди которых балеты «Конек-Горбунок», «Чайка», «Анна Каренина», «Кармен-сюита», оперы «Мертвые души», «Лолита», «Очарованный странник», «Боярыня Морозова» и многие другие произведения, которые десятилетиями ставились и имели успех на всех крупнейших сценах мира.