На 93-м году жизни скончался композитор Родион Щедрин

Щедрин написал такие произведения, как балет «Анна Каренина» и «Кармен-сюита», в которых играла его супруга Майя Плисецкая.
Дарина Криц 2025-08-29 08:36:05
© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости

В возрасте 92 лет скончался знаменитый советский и российский композитор, супруг балерины Майи Плисецкой Родион Щедрин. О смерти музыканта сообщил Мариинский театр.

«Сегодня ночью на 93-м году ушел из жизни величайший гений современности, мировой классик Родион Константинович Щедрин», - заявила пресс-служба ведомства.

Театральное учреждение отметило гениальность и личность Щедрина, назвав его уникальным явлением и эпохой в мировой музыкальной культуре.

Перу композитора Щедрина принадлежат множество опер, балетов и симфонических сочинений, среди которых балеты «Конек-Горбунок», «Чайка», «Анна Каренина», «Кармен-сюита», оперы «Мертвые души», «Лолита», «Очарованный странник», «Боярыня Морозова» и многие другие произведения, которые десятилетиями ставились и имели успех на всех крупнейших сценах мира.

#смерть #композитор #Трагедия #Мариинский театр #Родион Щедрин
