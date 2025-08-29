МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Познакомила Брик, влюбился по голосу: история любви Щедрина и Плисецкой длиной в 57 лет

Композитор нашел свою музу благодаря возлюбленной Владимира Маяковского.
Константин Денисов 2025-08-29 16:31:38
© Фото: Михаил Фомичев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Великий советский и российский композитор Родион Щедрин познакомился со своей будущей супругой балериной Майей Плисецкой благодаря Лиле Брик. Об этом в беседе с телеканалом «Звезда» рассказала заведующая филиалом Бахрушинского театрального музея «Музей-квартира Майи Плисецкой» Оксана Карнович.

«Их познакомила Лиля Брик. Плисецкая уже была вхожа в ее дом. И когда появился Родион Константинович, ему дали послушать запись голоса Плисецкой - она напела музыку к балету «Золушка». Щедрин очень удивился, что у балерины может быть абсолютный слух. А Брик добавила, что она, к тому же, очень хорошенькая. И вот, благодаря Брик, состоялось знакомство двух великих людей», - рассказала Карнович.

Через три года их свел «Конек-Горбунок». Во время работы над музыкой к балету Щедрин пришел на репетицию в Большой театр. Увидев блистательную балерину в балетном зале, был совершенно потрясен! И спустя несколько месяцев пара поженилась.

Брак Щедрина и Плисецкой продлился 57 лет. Они были вместе вплоть до смерти балерины в 2015 году. По словам Карнович, именно Щедрин, по сути, продлил творческую жизнь балерины, написав музыку для «Анны Карениной», «Дамы с собачкой», «Чайки» и других балетов. О роли Кармен Плисецкая мечтала долгие годы. Транскрибацию оперы «Кармен» Жоржа Бизе Родион Щедрин сделал в короткие сроки специально для нее и закрепил за балериной статус одной из ведущих прим века.

Карнович добавила, что самым дорогим подарком, который композитор сделал своей супруге, стала квартира на Тверской улице. В феврале 2022 года композитор передал ее музею. Его генеральный директор Кристина Трубинова принесла свои соболезнования и отметила, что память о Щедрине будет бережно сохранена в музее.

Композитор Родион Щедрин умер на 93-м году жизни. Мариинский театр отметил его гениальность и личность, назвав его уникальным явлением и эпохой в мировой музыкальной культуре. В завещании Щедрин и Плисецкая указали, что после смерти их тела следует кремировать, а когда наступит время ухода того, кто проживет дольше, или в случае их одновременной кончины прах необходимо соединить и развеять над Россией.

#театр #балет #наш эксклюзив #Родион Щедрин #Майя Плисецкая
