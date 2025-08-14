Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе со «Звездой» заявил, что украинские разработчики многофункционального оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Сапсан» (экспортное название - «Гром» и «Гром-2») могли получить помощь от европейских оборонных концернов.

По его словам, до начала специальной военной операции проект оставался «сырым» и не был готов к боевому применению, однако с 2022 года ракеты комплекса начали использоваться на практике.

«Система наведения, которая используется в ракетах Storm Shadow, Scalp, либо в немецких Taurus, примерно идентичная, разработана концертом MBDA. Я так полагаю, что вот этот концерт MBDA помог Украине в создании ракеты «Гром», она же ракета «Сапсан», - предположил Кнутов.

Он также отметил, что представители Франции, Германии и Великобритании «могли быть вовлечены» в процесс.

По словам эксперта, в украинских заявлениях дальность действия «Сапсана» оценивается в 500 - 700 километров, а иногда и до 750 километров, но официальных испытательных пусков пока не проводилось. При этом, добавил эксперт, четыре предприятия, связанные с производством комплекса, были уничтожены.

Сегодня сообщалось, что Вооруженные силы России во взаимодействии с ФСБ пресекли попытку Киева и Запада организовать сборку дальнобойных ракет непосредственно на территории Украины. При этом подчеркивается, что планы ударить по России «Сапсанами» одобрили в НАТО.