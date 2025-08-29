Эксперт заявил, что лучшее средство против ERAM - удары на упреждение

Военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал «Звезде» новость о согласии Соединенных Штатов на поставку Украине крылатых ракет ERAM. Он подчеркнул, что лучшим средством борьбы с ними будут упреждающие удары по этим ракетам на складах на территории Украины.

«Главная задача – это работать на упреждение. То, что мы сейчас сделали в отношении оперативно-тактического ракетного комплекса "Сапсан" украинского, уничтожив четыре завода, связанных с его производством. Сейчас мы нанесли удар буквально вчера ночью по Киеву», - подчеркнул он.

Кнутов подчеркнул, что уничтожение прибывших крылатых ракет на складах, к примеру, в порту Одессы позволяет сократить их количество в распоряжении ВСУ. Тем самым это снизит количество воздушных целей для наших средств ПВО и повысит шансы на успешный перехват.

Что же до характеристик ERAM, эксперт предположил, что дальность полета этой крылатой ракеты «воздух-земля» составляет от 460 до 500 километров, что дает ей теоретическую возможности достигать Тульской области. Предполагаемая скорость полета - около 750 километров. При этом запускать ее будут, вероятнее всего, с самолетов F-16, отметил Юрий Кнутов.

