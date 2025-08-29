Госдеп США одобрил продажу Украине ракет ERAM

Госдепартамент США одобрил продажу Украине управляемых ракет воздушного базирования ERAM. Возможную сделку оценили в 825 миллионов долларов, об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности (DSCA), входящее в состав Пентагона.

Украина запросила 3 350 управляемых ракет большой дальности, передает текст сообщения 360.ru. Также речь шла о контейнерах, оборудовании для подвески, запасных частях и программном обеспечении. В Пентагоне считают, что эта сделка поможет Киеву поддержать региональную безопасность и обеспечить оборону. В ведомстве также заверили, что сделка, если ее заключат, не предполагает присутствия американских военнослужащих на территории Укркаины и не нанесет ущерба ВС США.

Согласно задумке, боеприпасы закупят за счет средств Дании, Нидерландов и Норвегии. Также к сделке привлекут программу военного финансирования США Foreign Military Financing.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон больше не принимает участия в финансировании Киева. Он подчеркнул, что Штаты пытаются прекратить гибель людей на Украине.