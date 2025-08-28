МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Израиль высадил десант на западе Дамаска

Сообщается, что военнослужащие ЦАХАЛ уничтожили и захватили часть материального обеспечения на сирийском военном объекте.
Анастасия Бобылева 2025-08-28 03:45:25
© Фото: Sharon Eilon, Keystone Press Agency, Globallookpress

Израиль высадил десант в районе Эль-Кисва на западе Дамаска. Об этом сообщила газета Haaretz.

Военнослужащие ЦАХАЛ зашли на военный объект министерства обороны Сирии, где уничтожили и захватили часть материально-технического обеспечения. В операции принимали участие несколько десятков солдат, а длилась она более двух часов. Сообщается, что атака произошла после того, как сирийские военные обнаружили в этом районе прослушивающие устройства и камеры видеонаблюдения неизвестного происхождения.

Одновременно с этим израильские военные на четырех вертолетах прибыли в другой сирийский город Эс-Сувейда. Их высадка сопровождалась сбросом осветительных ракет, уточняет телеканал Sham TV.

Ранее президент РФ Владимир Путин обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обстановку на Ближнем Востоке, в том числе ситуацию в Сирии. Российский лидер подчеркнул необходимость урегулирования конфликтов исключительно дипломатическим путем.

В Белом доме недавно выразили недовольство действиями Израиля. Администрация президента США назвала Нетаньяху безумцем за удары по южным провинциям Сирии.

#в стране и мире #сирия #Израиль #ЦАХАЛ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 