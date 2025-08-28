Израиль высадил десант на западе Дамаска

Израиль высадил десант в районе Эль-Кисва на западе Дамаска. Об этом сообщила газета Haaretz.

Военнослужащие ЦАХАЛ зашли на военный объект министерства обороны Сирии, где уничтожили и захватили часть материально-технического обеспечения. В операции принимали участие несколько десятков солдат, а длилась она более двух часов. Сообщается, что атака произошла после того, как сирийские военные обнаружили в этом районе прослушивающие устройства и камеры видеонаблюдения неизвестного происхождения.

Одновременно с этим израильские военные на четырех вертолетах прибыли в другой сирийский город Эс-Сувейда. Их высадка сопровождалась сбросом осветительных ракет, уточняет телеканал Sham TV.

Ранее президент РФ Владимир Путин обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обстановку на Ближнем Востоке, в том числе ситуацию в Сирии. Российский лидер подчеркнул необходимость урегулирования конфликтов исключительно дипломатическим путем.

В Белом доме недавно выразили недовольство действиями Израиля. Администрация президента США назвала Нетаньяху безумцем за удары по южным провинциям Сирии.