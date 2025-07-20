В США назвали Нетаньяху безумцем из-за ударов по Сирии

В Белом доме выразили недовольство ударами Израиля по южным провинциям Сирии. Об этом сообщает Axios.

По информации портала, администрация президента США Дональда Трампа раздражена атаками ЦАХАЛ после того, как ситуацию удалось стабилизировать при посредничестве Вашингтона.

«Нетаньяху повел себя как безумец. Он постоянно все бомбит», - пожаловался один из политиков.

Также в адрес израильского премьера прозвучали такие характеристики, как «ребенок» и «неуправляемый».

Что касается Трампа, то он пока ведет себя сдержанно. Ни в прессе, ни в личных беседах с представителями израильских властей американский лидер не выражал эмоций по поводу атак на Сирию.

Ранее сообщалось о том, что Израиль и Сирия договорились о прекращении огня.