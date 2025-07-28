Путин поговорил по телефону с Нетаньяху

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Главной темой беседы стала обстановка на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии. Российский лидер подчеркнул необходимость урегулирования конфликтов исключительно дипломатическим путем.

Коснулись стороны и недавней эскалации ирано-израильского противостояния.

«С учетом недавнего обострения ирано-израильской конфронтации обозначена готовность российской стороны всемерно содействовать нахождению переговорных развязок вокруг иранской ядерной программы», - говорится в сообщении.

Стороны договорились продолжать диалог по наиболее актуальным вопросам.

Девятнадцатого июля стало известно о том, что Израиль и Сирия договорились о прекращении огня.