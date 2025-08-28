Евросоюз, судя по сообщениям европейских СМИ, начал готовиться к большой войне. Все это европейские лидеры оправдывают военной угрозой со стороны России. И при этом, как будто забывают о своих внутренних проблемах.

Так, новость о подготовке Франции к большому столкновению в Европе первой публикует, что примечательно, французская сатирическая газета Le Canard enchaîné. Согласно документам, оказавшимся в распоряжении издания, по всей стране медицинские центры планируют переоборудовать под военные госпитали. Каждый из них должен быть рассчитан на лечение от ста до двухсот пятидесяти раненых в первые два месяца и находиться вблизи аэропортов, автобусных и железнодорожных вокзалов. В случае нехватки мест палаты попросят освободить обычных пациентов.

Публикация перекочевала в телеэфир. Министр труда, здравоохранения и солидарности Франции Катрин Вотрен, хотя и пыталась уйти от прямого ответа на вопрос ведущей, в итоге была вынуждена признать подлинность этих данных.

«Это естественная подготовка к чрезвычайным ситуациям. Напомню, что наши меры против Covid-19 как только грубо не называли. Это совершенно нормально, что страна предвидит кризисы и возможные последствия. Ответственность за это несут центральные органы власти», - уточнила она.

Аналогичные приготовления к возможной вооруженной конфронтации идут и в Германии. Там прямым текстом называют причиной этого Россию. Tagesspiegel пишет, что в случае угрозы границам НАТО через всю страну в течение полугода должны быть переброшены до восьмисот тысяч военнослужащих альянса и техника. Приоритет отдается железнодорожному транспорту. Также оговаривается, что может встать движение пассажирских составов.

Кроме того, в Германии запускают масштабную реформу воинской службы в рамках пересмотра политики безопасности. Накануне именно эта тема стала одной из главных на заседании правительства, которое впервые за последние 30 лет вместо Бундестага проходило в Бундесвере. Формально служба остается добровольной, но уже со следующего года вводится обязательное анкетирование - всех мужчин в возрасте 18 лет и женщин по желанию. С 27-го кроме этого появится и обязательная медкомиссия с присвоением категории годности. Кроме этого привлекать потенциальных новобранцев планируют увеличением денежного довольствия до 2300 евро, что в полтора раза выше нормы. Это больше 215 000 рублей.

А в Финляндии и Польше планы по потенциальному отражению якобы российской угрозы решили совместить с борьбой с глобальным потеплением. Там решили вновь превратить ранее осушенные торфяники в болота. Это одна из статей расходов проекта «Восточный щит» Войска Польского стоимостью почти 2,5 млрд евро.

Извлекать так называемые оборонные дивиденды, которые по его словам, появляются раз в поколение, призывает британский премьер Кир Стармер. Увеличение расходов на оборону, по его словам, повлечет за собой и создание новых рабочих мест. В Германии компенсировать потерю рабочих мест на некогда автогигантов планируют за счет трудоустройства до 8000 человек на заводы Rheinmetall.

Однако New York Times не исключает, что вместо роста экономики такая политика лишь приведет к увеличению благосостояния оружейной промышленности. Экономисты подсчитали, что каждый доллар, вложенный в оборонку, будет способствовать росту ВВП на 50 центов. То есть меньше, чем отдача от расходов на образование и вложений в инфраструктуру.