Der Tagesspiegel: Германия строит военную железную дорогу вглубь Украины

Союзники Киева перебрасывают силы через узлы к югу от Кракова, откуда ее отправляют в направлении Львова.
Глеб Владовский 2025-08-28 01:39:09
Власти Германии практически завершили строительство военной железной дороги вглубь Украины. Об этом сообщила газета Der Tagesspiegel.

«В случае возникновения угрозы внешним границам НАТО, альянсу через всю Германию предстоит перебросить до 800 000 солдат союзников вместе с вооружением, транспортными средствами и припасами... Маршруты засекречены, а мосты проверены на их несущую способность - важный фактор для поезда, перевозящего несколько танков Leopard-2», - говорится в материале.

По данным издания, НАТО, оказывая помощь Киеву, перебрасывает технику и боеприпасы из балтийских портов в центр логистики к югу от Кракова оттуда уже во Львов. В самой Украине размещена сеть железных дорог с европейской колеей.

Ранее сообщалось, что западные страны планируют создание трех линий обороны на Украине. За ней будут располагаться украинские войска, охраняющие границу, а за ними - так называемые европейские «силы сдерживания».

#в стране и мире #Украина #НАТО #Германия #Железная дорога
