В Германии заработал крупнейший в Европе завод боеприпасов

Концерн Rheinmetall AG готов возводить заводы и в других странах НАТО.
Дима Иванов 2025-08-27 22:22:06
© Фото: IMAGO, Christoph Hardt, Globallookpress

Концерн Rheinmetall AG начал производство артиллерийских снарядов в Германии и объявил о планах строительства подобных предприятий в других странах НАТО. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на агентство Bloomberg.

Новый завод в Унтерлюсе, расположенный в Нижней Саксонии, после достижения полной мощности станет крупнейшим в Европе производителем боеприпасов. Его площадь сравнима с пятью футбольными полями, а инвестиции в проект составили около 500 миллионов евро. Строительство началось 15 месяцев назад, но открытие было отложено из-за переговоров о гарантиях безопасности для Украины.

Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что концерн готов возводить заводы в других странах НАТО, создавая общеевропейскую систему обороны.

На церемонии открытия присутствовали генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, министр обороны Германии Борис Писториус и вице-канцлер, министр финансов Ларс Клингбайль. Завод начнет выпускать 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и ракетные двигатели для реактивной артиллерии. К концу 2025 года предприятие произведет 25 тысяч боеприпасов, в 2026 году - 140 тысяч, а в 2027 году - 350 тысяч. Часть продукции будет поставлена Украине.

По информации Bloomberg, около десяти стран готовы направить войска на Украину, в качестве возможных гарантий безопасности киевского режима.

#Россия #в стране и мире #боеприпасы #НАТО #Германия #Rheinmetall
