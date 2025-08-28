«Хлопцы, выпускают»: молодые люди начали массово покидать Украину

Массовый отъезд молодых мужчин с Украины начался после разрешения властей, а видеоролики об успешном отъезде из страны заполнили местные соцсети, сообщают украинские СМИ.

В конце августа украинское правительство позволило мужчинам от 18 до 22 лет выезжать за границу. Соцсеть TikTok переполнена видео, на которых молодые люди этой возрастной группы рассказывают о своем отъезде из Украины. Некоторые из них, судя по видео, прибывали на пункты пропуска ночью, чтобы избежать очередей и быстрее покинуть страну, в то время как опоздавшие сталкивались с большими очередями.

Согласно информации издания, в четверг днем на нескольких пунктах пропуска скопились огромные очереди из легковых автомобилей и автобусов с молодыми мужчинами, стремящимися выехать. Один из очевидцев отметил, что время ожидания на границе может составлять до 20 часов.

Двенадцатого августа Владимир Зеленский сообщил, что поручил правительству упростить пересечение границы для мужчин 18-22 лет, сняв для них ограничения на выезд.

До этого мужчинам от 18 до 60 лет выезд из Украины во время военного положения был запрещен. За уклонение от военной службы в период мобилизации предусмотрено наказание в виде лишения свободы до пяти лет. В то же время в Интернете распространяются видеозаписи, на которых сотрудники военкоматов принудительно мобилизуют мужчин, нередко применяя силу и избивая их при задержании.