На Украине вдвое выросло число пытающихся сбежать в Белоруссию призывников

Наибольшее число уклонистов задержали в Ровненской области.
Дима Иванов 2025-08-26 19:41:56
© Фото: Кристина Кормилицына, РИА Новости

В 2025 году количество мужчин призывного возраста, пытавшихся покинуть Украину и уехать в Белоруссию, увеличилось вдвое по сравнению с предыдущими годами, сообщила Госпогранслужба Украины местным СМИ.

Согласно данным ведомства, за 2025 год на границе с Белоруссией задержали 911 мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Это в два раза больше, чем за три предыдущих года вместе взятых: в 2022 году было задержано 61 человек, в 2023 году - 26, а в 2024 году - 336.

Отмечается, что наибольшее число задержаний произошло в Ровненской области, за ней следуют Житомирская, Волынская и Киевская области.

Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко 24 августа заявил, что с начала года было задержано свыше 13 тысяч граждан, пытавшихся нелегально покинуть страну.

Ранее депутат Верховной рады Руслан Горбенко заявил, что из Украины незаконно выехало около 400 тысяч мужчин.

