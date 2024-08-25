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Ненавистники Православия добились запрета канонической УПЦ на Украине

Украинский писатель и публицист Ян Таксюр подчеркнул, что внешним врагам исторической России и русского мира Православие мешает тем, что является скрепляющей институцией для народа Малой, Белой и Великой Руси, оно мешает им разорвать историческую тысячелетнюю связь со времен равноапостольного великого князя Владимира. 
Диана Сирази Марина Крижановская 2024-08-25 23:43:26
© Фото: © Mykhaylo Palinchak Keystone Press Agency Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Историческим моментом в Верховной раде называют принятие закона о запрете канонической Украинской православной церкви. Заседание шло без обсуждения, перешли сразу к голосованию. Закон приняли почти что единогласно. Депутаты бились в радостной истерике под восторженные крики и улюлюканья.

Председатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко радостно сообщила, что «265 народных депутатов сказали "Нет" московскому попу в наших фракциях!». Взял слово и экс-президент Петр Порошенко, он предложил убраться из страны всем, кто откажется присягнуть новой церкви.

«Каждый должен сделать выбор: или он с Украиной - и тогда добро пожаловать в состав церкви, или он против Украины - и тогда пусть выбирает направление - Ростов, Москва, но точно не Украина», - заявил президент Украины в 2014-2019 годах Петр Порошенко.

Закон о запрете канонической УПЦ в Верховную раду протащил Зеленский, и демонстративно подписал его в День Незалежности. Для него это не вопрос веры, а важный политический проект: киевская власть теперь может ликвидировать любой приход и монастырь, или официально передать его в руки раскольникам - ПЦУ - организации, которая ничего не имеет общего с православием. Для Зеленского разрушение нашего церковного единства - акт ненависти ко всему, что может быть связано с Россией.

«Мы взяли курс на духовную независимость Украины. Этот закон может реально гарантировать, что не будет никаких манипуляций из Москвы украинской церковью», - сообщил главарь киевского режима Владимир Зеленский.

Теперь из храмов должны исчезнуть иконы Казанской и Иверской Божьей Матери, изображения святого князя Александра Невского. Все церковные праздники будут отмечаться по новому Юлианскому календарю - как на Западе. В прошлом году Киев уже отпраздновал Рождество 25 декабря. Специалист по истории православия на Украине Владислав Петрушко объяснил, в чем отличие УПЦ от ПЦУ.

«Иерархия ее происходит от людей, лишенных сана или не имевших его вообще никогда. То есть в этом смысле, конечно, это грубейшее нарушение канонического церковного порядка в православной церкви. Поэтому церковью считаться это сообщество никак не может», - пояснил доктор церковной истории, профессор ПСТГУ Владислав Петрушко.

Он добавил, что достаточно зайти в храм раскольнической ПЦУ и посмотреть на иконы, висящие там. На иконе Покрова Пресвятой Богородицы под распростертыми руками Богоматери очень часто изображаются и Бандера, и Петлюра, и даже гетман Мазепа - все те отрицательные исторические персонажи, ставшие сейчас национальными героями.

Подробнее о реакции Русской православной церкви Московского патриархата и МИД России на скандальный закон Верховной рады, о причинах столь жестокой борьбы с православием на Украине по мнению вызволенного оттуда в 2023 году писателя-киевлянина Яна Таксюра и о борьбе украинского народа за свою каноническую церковь смотрите в материале Дианы Сирази для программы «Главное с Ольгой Беловой».

#в стране и мире #Верховная рада #ПЦУ #УПЦ #церковный раскол #раскольники #каноническая церковь #закон о запрете УПЦ
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