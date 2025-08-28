МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Пашинян подтвердил намерение устранить с поста главу Армянской церкви

Конфликт между премьером страны и церковью длится уже несколько месяцев.
Константин Денисов 2025-08-28 15:01:58
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Global Look Press

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что глава Апостольской армянской церкви (ААЦ) Гарегин II (Ктрич Нерсисян) должен покинуть свой пост. Об этом он сообщил на брифинге.

«Моя позиция по Армянской апостольской церкви не изменилась и не может измениться ни при каких обстоятельствах. Ктрич Нерсисян должен покинуть свой пост», - сказал Пашинян.

Двумя месяцами ранее премьер пообещал показать Гарегину II половой орган, чтобы опровергнуть обвинения в обрезании.

Ранее политический аналитик Арман Абовян в беседе со «Звездой» пояснил, какую цель преследует Пашинян, оказывая давление на ААЦ.

Ранее сообщалось, что Пашинян призвал изгнать католикоса всех армян из резиденции. Причиной  для этого, по мнению политика, стало нарушение обета безбрачия.

