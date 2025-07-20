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Пашинян призвал выселить католикоса всех армян из резиденции

По словам Пашиняна, глава церкви нарушил обет безбрачия.
Глеб Владовский 2025-07-20 13:09:26
© Фото: Roman Naumov URA.RU Globallookpress

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал быть готовым к изгнанию главы Армянской Апостольской церкви Гарегина II (Имя в миру Ктрич Нерсисян - Прим. ред.). Такое заявление он сделал в соцсетях.

По его словам, католикос всех армян подал в суд из-за измены его жены. А согласно учению ААЦ, священник не имеет право вступать в брак.

«Ктрич Нерсисян, нарушивший брачный завет с Церковью, до сих пор не освободил католикосат... Мы сделаем это вместе. Будьте готовы», - написал премьер в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Пашинян готов возглавить движение против Армянской апостольской церкви. По мнению главы кабмина, духовный и административный центр ААЦ Первопрестольный Эчмиадзин якобы захвачен антигосударственной группировкой и должен быть освобожден.

#в стране и мире #Армения #Никол Пашинян #армянская апостольская церковь #ААЦ #католикос
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