Аналитик пояснил, какую цель преследует Пашинян, оказывая давление на ААЦ

Призыв армянского премьера Никола Пашиняна изгнать католикоса всех армян (главу ААЦ - Прим. ред.) связан с целью подавления очагов сопротивления антиправительственной политики. Такое мнение выразил в беседе со «Звездой» политический аналитик Арман Абовян.

«У нас (в Армении - Прим. ред.) в 2026 году выборы. И в преддверии выборов власть пытается нивелировать влияние церкви на электорат, поскольку у власти ситуация очень тяжелая с народным доверием, а у церкви традиционно высокие рейтинги. Армянская церковь для армян это не просто религиозный институт - это нациообразующий институт», - объяснил эксперт.

По мнению собеседника телеканала, в глазах Еревана церковь является самым главным очагом сопротивления. Поэтому Пашинян стремится дискредитировать ее таким образом.

«Любой человек, вне зависимости от его власти или оппозиции, который посягнет на армянскую апостольскую церковь, он априори проиграл. В сознании армян церковь воспринимается исключительно как институт идентичности. То есть выступление против церкви - это выступление против идентичных», - подчеркнул аналитик.

Ранее сообщалось, что премьер министр Армении Никол Пашинян призвал изгнать католикоса всех армян из резиденции. Причиной для этого, по мнению политика, стало нарушение обета безбрачия.