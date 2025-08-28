МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Песков: Москва надеется узнать имена заказчиков и исполнителей терактов на «СП»

Теракт на газопроводах «Северный поток» произошел почти три года назад, но за это время не удалось установить истинную картину и виновников произошедшего.
Марина Крижановская 2025-08-28 14:01:05
© Фото: Stefan Sauer, dpa, Global Look Press

Российские власти имеют надежду, что расследование терактов на магистральных газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» доведут до полного завершения, а вместе с тем будут обнародованы имена как исполнителей этого международного преступления, так и его заказчиков. Об этом сотрудникам СМИ заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, вызывает удовлетворение то, что следствие по факту подрыва на "Северных потоках" идет, и хочется верить, что оно все-таки будет доведено до конца, и будут названы не только исполнители, но и заказчики этих террористических актов», - сказал представитель Кремля.

Напомним, ЧП мирового масштаба произошло на дне Балтийского моря 26 сентября 2022 года, когда специалисты заметили, что в трубах резко упало давление. Тогда же оператор Nord Stream AG назвал разрушения на газопроводах беспрецедентными, добавив, что сроки ремонта оценить невозможно.

Накануне Россия в Совете Безопасности ООН заявляла, что недовольна расследованием ЧП на газопроводе, которое длится уже почти три года. При этом в тот же день в Германии сообщили, что немецкие следователи якобы установили всех участников диверсий.

#в стране и мире #Теракт #расследование #северный поток-2 #Дмитрий Песков #газопровод «Северный поток»
