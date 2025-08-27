МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Полянский: Россия недовольна расследованием дела о «Северных потоках»

По словам зампостпреда РФ при ООН, все идет к тому, чтобы сместить вину на козлов отпущения.
Глеб Владовский 2025-08-27 00:25:17
© Фото: Danish Defense Ministry, XinHua. Globallookpress

Россия недовольна тем, в каком направлении идет расследование дела о подрыве «Северных потоков». Такое заявление сделал зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы недовольны этим. Мы хотим, чтобы все поняли, что международное расследование этого дела очень важно. Это важно не только для России, не только для Германии», - подчеркнул дипломат.

По его словам, расследование идет к тому, что всю вину возложат на козлов отпущения вместо того, чтобы найти виновных в совершении преступления. Полянский также подчеркнул, что это дело необходимо завершить для того, чтобы избежать подобных случаев в будущем.

Ранее сообщалось, что в Италии по делу о диверсии на газопроводах «Северный поток» задержали украинца, причастного к подрыву. Подозреваемый остановился в гостинице на отдыхе со своей семьей под своим настоящим именем.

#в стране и мире #ООН #расследование #Северный поток #Дмитрий Полянский
