Воздушно-космические силы России нанесли удар по пункту временной дислокации боевиков ВСУ в Красноармейске. Там засекли военнослужащих 155-й отдельной механизированной бригады. Для удара по ним применили авиабомбу ФАБ-250 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Противник находился в промышленной зоне Красноармейска. Средства объективного контроля в режиме реального времени подтвердили уничтожение ПВД, кадры с успешным поражением позиции ВСУ показало Минобороны РФ.

Немногим ранее появились кадры из Красноармейска, на которых видно разъезжающий по городу немецкий танк Leopard. Но его засекли российские расчеты FPV-дронов, а затем в несколько шагов уничтожили бронемашину.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.