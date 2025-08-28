МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Бомба ФАБ-250 не оставила боевикам шансов на спасение в Красноармейске

Авиабомбой ФАБ-250 уничтожены военнослужащие 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
2025-08-28 08:14:56
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Воздушно-космические силы России нанесли удар по пункту временной дислокации боевиков ВСУ в Красноармейске. Там засекли военнослужащих 155-й отдельной механизированной бригады. Для удара по ним применили авиабомбу ФАБ-250 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Противник находился в промышленной зоне Красноармейска. Средства объективного контроля в режиме реального времени подтвердили уничтожение ПВД, кадры с успешным поражением позиции ВСУ показало Минобороны РФ.

Немногим ранее появились кадры из Красноармейска, на которых видно разъезжающий по городу немецкий танк Leopard. Но его засекли российские расчеты FPV-дронов, а затем в несколько шагов уничтожили бронемашину.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#ВКС РФ #Минобороны РФ #ВСУ #красноармейск #ФАБ-250
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 