Силовики задержали россиянина, готовившего атаку на военный аэродром в Энгельсе

Силовики задержали россиянина, готовившего атаку на военный аэродром в Энгельсе.
Игнат Далакян 2025-08-27 09:49:38
© Фото: ТРК «Звезда»

Силовики задержали россиянина, готовившего атаку на военный аэродром в Энгельсе. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности.

В ведомстве сообщили, что агент Киева планировал оборудовать около военного аэродрома в Энгельсе модуль навигации для беспилотников ВСУ.

Житель Волгограда в 2019-2022 годах временно проживал во Львовской области. После того, как закончился срок действия разрешения на временное проживание, он перестал отмечаться в органах по вопросам миграции Украины.

В сообщении ФСБ говорится, что затем он попал в поле зрения сотрудников СБУ и был завербован с целью отработки задания по выезду в Россию для того, чтобы совершить диверсию взамен на получение гражданства Украины.

После прохождения подготовки в Киеве злоумышленник по указанию куратора приехал в Волгоград - он якобы вернулся домой. Затем выехал в Саратовскую область, где хотел выполнить «задание». Его задержали по месту жительства.

Ранее сотрудники ФСБ задержали россиянку, планировавшую подрыв силовиков в Крыму иконой. Жительница Волгоградской области планировала с помощью подрыва силовиков вернуть похищенные у нее деньги.

