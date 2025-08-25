ФСБ задержала россиянку, планировавшую подрыв силовиков в Крыму иконой

В Крыму сотрудники ФСБ России задержали женщину, которая планировала подорвать сотрудников силового ведомства. С этой целью она хотела применить православную икону, куда была вмонтирована взрывчатка.

Уточняется, что женщину обманом вовлекли в терроризм, прежде похитив у нее деньги с помощью телефонных мошенников. Ей пообещали, что якобы их вернут, если она подорвет сотрудников ФСБ.

Так, в мае этого года женщине от имени Федеральной службы безопасности позвонил сотрудник СБУ (Служба безопасности Украины). Он рассказал россиянке, что та предоставила доверенность гражданину Украины, который находится в списке террористов. На основании документа тот оформил на нее кредит и перевел денежные средства на нужды украинской армии (ВСУ).

Затем россиянка, испугавшись уголовной ответственности, под залог квартиры оформила еще несколько кредитов более чем на три миллиона рублей, которые перевела мошенникам, а потом прибыла в Крым.

На полуострове курьер передал ей икону, в которую уже было вмонтировано взрывчатое вещество. Ей нужно было принести образ к контрольно-пропускному пункту регионального управления ФСБ. В итоге там ее задержали сотрудники ведомства.

В июле этого года другая россиянка 2002 года рождения прибыла в Санкт-Петербург, чтобы подготовить теракт. Камера запечатлела, как она закладывала бомбу под машину сотрудника оборонно-промышленного комплекса.