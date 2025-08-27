Кинопарк «Москино» обзаведется десятью новыми площадками

В кинопарке «Москино» началось строительство еще десяти новых площадок. В то время как на его территории уже построено 34 уникальные локации.

Одну из них возвели специально для съемок сериала по мотивам повести братьев Стругацких «Трудно быть богом». На территории больше шести гектаров почти 50 зданий, совокупная площадь которых 14 тысяч квадратных метров. Здесь и дома горожан, и дворец. Есть водяное колесо высотой 14 метров. А в центре - скульптура «Воин на пуме» весом больше 20 тонн. Это одна из самых больших декорационных площадок страны.

После завершения съемок декорации разбирать не будут - их оставят для будущих проектов и для гостей парка. Здесь уже водят экскурсии. В день российского кино, на главной площадке режиссеров кипела работа.

«Это самая большая площадка и в СССР и в России... Я ничего подобного в мире не видел. Дня не хватит, чтобы посмотреть, что здесь есть. Тут и старая Москва, и Петербург, и улицы европейского города», - поделился впечатлениями актер театра и кино Федор Бондарчук.

В День российского кино главную площадку киноделов посетил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что за последние годы объем зрителей у отечественной киноиндустрии увеличился. А прибыль компаний возросла в несколько раз.

«Москино» уже стал площадкой для съемок более 140 кинопроектов. И сегодня он входит в число крупнейших подобных площадок в мире. Одна них, хотя только строится, но на нее уже большая очередь для съемок - Рейхстаг образца 1945-го года. Самый детализированный в мире, говорят авторы. Лепнина, окружающая входную группу, внешние повреждения - все воссоздано с детальной точностью. Художники и строители, прежде чем приступить к его возведению изучили все возможные архивы.

Территория кинопарка превышает 350 гектаров. 34 различных площадки уже доступны авторам. Самое главное - все декорации универсальны. Они используются во множестве разных проектах. А забронировать их могут, в том числе, начинающие режиссеры.