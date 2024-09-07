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Путин и Собянин открыли первую очередь кинопарка Москино

Российский лидер отметил, что сегодня отечественный кинематограф соревнуется с Голливудом.
Карина Тазетдинова 2024-09-07 14:21:38
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Президент России Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным открыли первую очередь кинопарка Москино в столице. Во время видеоконференции глава государства отметил, что сегодня российский кинематограф может составить конкуренцию Голливуду.

«Мы сегодня соревнуемся с Голливудом, ставим все задачи создать площадку мирового уровня», - сказал Путин во время видеоконференции.

Российский лидер отметил, что сейчас страна ставит цели по созданию площадки мирового уровня. Москино по качеству натурных площадок уже одна уже из лучших в мире. Общая площадь проектируемой территории более 1100 гектаров. На базе Москино возможно строительство около 60 локаций.

Глава государства отметил, что открытие кинокластера – это только первый этап. По его словам, открытие подобных проектов также будет до 2027 года и 2030 года.

#Москва #Кино #Владимир Путин #Сергей Собянин #москино
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