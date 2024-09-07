Жигунов назвал открытие кинопарка Москино выходом на новый уровень

Открытие нового кинопарка Москино означает прорыв российского кинематографа, благодаря этому в стране появятся «яркие» картины международного уровня, рассказал «Звезде» актер и продюсер Сергей Жигунов.

«Это совершенно поразительно, потому что мы сами так никогда не работали. Нельзя задекорировать такое огромное пространство и получить его как кинопространство. Сейчас мы это имеем. Это совершенно невероятный эффект», - сказал он.

Актер добавил, что даже операторы не привыкли к подобному уровню работы, однако они «борются», и на выходе получаются кадры, которые ранее невозможно было сделать. По словам Жигунова, подобное событие означает выход на новый уровень по качеству создания кино.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным открыли первую очередь кинопарка в столице. Ожидается, что общая площадь проектируемой территории составит более тысячи гектаров. По словам главы государства, уже сегодня российское кино соревнуется с Голливудом.