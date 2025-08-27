МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Венгрия подала в суд на Совет ЕС из-за замороженных активов России

Константин Денисов 2025-08-27 22:28:23
© Фото: Thomas Trutschel, Photothek Media Lab, Globallookpress

Европа начала использовать средства для помощи Киеву в обход Будапешта.

Венгерские власти подали иск в Суд Евросоюза на решение об использовании замороженных активов России для помощи Украине. Об этом сообщает Portfolio.

«Иск был подан еще в июле, а в понедельник дело было принято судебным форумом ЕС», - говорится в публикации.

ЕС стал использовать незаконно замороженные активы РФ через Европейский фонд мира, поэтому иск Будапешта подан и против него.

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер предупредил о последствиях изъятия незаконно заблокированных активов России. С аналогичным заявление выступил и канцлер Германии Фридрих Мерц.

#в стране и мире #ЕС #Венгрия #суд #активы РФ
