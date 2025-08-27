Мерц заявил об опасности использования активов России

Экспроприация (изъятие и использование - Прим. ред.) замороженных российских активов приведет к негативным последствиям. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
«Я также вижу последствия для рынка капитала, если тронуть такие активы ЦБ России», - подчеркнул он на совместной пресс-конференции с бельгийским премьером Бартом Де Вевером.
Мерц напомнил, что на счетах депозитария Euroclear, который расположен в самой Бельгии, находится большинство замороженных в Европе активов РФ.
Ранее Де Вевер предупредил о последствиях изъятия незаконно заблокированных активов России. Он подчеркнул, что активы ЦБ РФ обладают юридической неприкосновенностью.
