Мерц заявил об опасности использования активов России

Канцлер ФРГ подчеркнул, что на счетах депозитария Euroclear находится большинство замороженных в Европе активов РФ.
Глеб Владовский 2025-08-27 02:34:08
© Фото: IMAGO, dts Nachrichtenagentur, Globallookpress

Экспроприация (изъятие и использование - Прим. ред.) замороженных российских активов приведет к негативным последствиям. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

«Я также вижу последствия для рынка капитала, если тронуть такие активы ЦБ России», - подчеркнул он на совместной пресс-конференции с бельгийским премьером Бартом Де Вевером.

Мерц напомнил, что на счетах депозитария Euroclear, который расположен в самой Бельгии, находится большинство замороженных в Европе активов РФ.

Ранее Де Вевер предупредил о последствиях изъятия незаконно заблокированных активов России. Он подчеркнул, что активы ЦБ РФ обладают юридической неприкосновенностью.

#в стране и мире #Германия #Бельгия #Фридрих Мерц #замороженные активы России
