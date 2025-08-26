МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Бельгийский премьер предупредил об опасности изъятия активов России

В Европе оценивают возможные последствия незаконных действий.
Константин Коковешников Константин Денисов 2025-08-26 19:43:13
© Фото: IMAGO, dts Nachrichtenagentur, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер предупредил о последствиях изъятия незаконно заблокированных активов России. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

«Я знаю, что есть правительства, которые мечтают о возможности конфискации этих средств, но хотел бы предостеречь от этого. Это с правовой точки непросто», - сказал Де Вевер.

Во-первых, он напомнил, что активы ЦБ РФ юридически неприкосновенны. Во-вторых, их экспроприация по политической воле может повлечь как аналогичные действия других стран, так и судебные иски со стороны России, которые будут абсолютно правомерны.

По мнению Де Вевера, лучше оставить ситуацию, как есть, а после подписания мирного соглашения можно будет вести дальнейшие переговоры.

В то же время, бельгийский премьер напомнил, что из 200 млрд незаконно замороженных российских активов 3,6 млрд уже были потрачены на помощь Украине.

Ранее газета Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщила о том, что Евросоюз за первые шесть месяцев 2025 года перевел Киеву 10,1 миллиардов евро с доходов от замороженных активов ЦБ РФ.

#в стране и мире #Украина #Бельгия #евросоюз #активы РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 