Бельгийский премьер предупредил об опасности изъятия активов России

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер предупредил о последствиях изъятия незаконно заблокированных активов России. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

«Я знаю, что есть правительства, которые мечтают о возможности конфискации этих средств, но хотел бы предостеречь от этого. Это с правовой точки непросто», - сказал Де Вевер.

Во-первых, он напомнил, что активы ЦБ РФ юридически неприкосновенны. Во-вторых, их экспроприация по политической воле может повлечь как аналогичные действия других стран, так и судебные иски со стороны России, которые будут абсолютно правомерны.

По мнению Де Вевера, лучше оставить ситуацию, как есть, а после подписания мирного соглашения можно будет вести дальнейшие переговоры.

В то же время, бельгийский премьер напомнил, что из 200 млрд незаконно замороженных российских активов 3,6 млрд уже были потрачены на помощь Украине.

Ранее газета Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщила о том, что Евросоюз за первые шесть месяцев 2025 года перевел Киеву 10,1 миллиардов евро с доходов от замороженных активов ЦБ РФ.