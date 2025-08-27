МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Администрация Трампа заберет под свое управление вокзал Вашингтона

Она займется безопасностью и внешним видом исторического места.
Дима Иванов 2025-08-27 21:32:09
© Фото: IMAGO, Gent Shkullaku, Globallookpress

Администрация президента США Дональда Трампа решила взять под контроль железнодорожный вокзал Union Station в Вашингтоне, ссылаясь на необходимость повышения безопасности и улучшения его состояния, сообщил министр транспорта США Шон Даффи.

По словам министра, вокзал Union Station, который ранее управлялся железнодорожным оператором Amtrak, пришел в упадок и перестал быть предметом гордости. Он отметил, что переход управления вокзалом к администрации позволит повысить безопасность и улучшить внешний вид города, при этом затраты будут минимальными.

Даффи также подчеркнул, что Трамп стремится вернуть вокзалу его прежнюю привлекательность и обеспечить безопасность транзитной системы. Кроме того, президент намерен восстановить величие столицы США, добавил чиновник.

Две недели назад в Вашингтон прибыли части Национальной гвардии США по распоряжению президента Дональда Трампа. Они будут обеспечивать соблюдение закона и порядка в столице. Ожидается, что их пребывание продлится до 25 сентября.

Трамп объявил о намерении очистить Вашингтон от бездомных, переселив их за пределы города. По его словам, такие меры помогут сделать столицу более безопасной и привлекательной.

