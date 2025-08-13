Нацгвардейцы США прибыли в Вашингтон по запросу Трампа

Военнослужащие Национальной гвардии США начали прибывать в Вашингтон, их миссия продлится до конца сентября, сообщил телеканал NBC.

По данным канала, бойцы в полной экипировке размещаются в штаб-квартире Нацгвардии округа Колумбия, расположенной к востоку от Капитолия.

Согласно репортажу, несмотря на указ Трампа, предполагавший завершение мобилизации после восстановления порядка в округе, солдат уведомили, что их командировка продлится до 25 сентября.

Издание The Hill уточняет, что пока остается неясным, где будут дислоцированы войска и как будет организовано их командование.

Президент США Дональд Трамп впервые заявил о возможности отправки Национальной гвардии в Вашингтон из-за роста преступности и нападения на бывшего сотрудника Департамента государственной эффективности Эдварда Користина.

Трамп также распорядился увеличить присутствие федеральных сил в городе. Он перевел местную полицию под прямое управление федеральных властей. Кроме того, Трамп выразил готовность ввести в Вашингтон войска при необходимости и упомянул планы по наведению порядка в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

Ранее глава Белого дома заявил, что собирается выселить бездомных из Вашингтона и отправить их подальше от столицы США.