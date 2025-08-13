МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Нацгвардейцы США прибыли в Вашингтон по запросу Трампа

Бойцы в полной экипировке размещаются в штаб-квартире Нацгвардии
Дима Иванов 2025-08-13 03:04:29
© Фото: Saquan Stimpson - Cnp, Keystone Press Agency, Globallookpress

Военнослужащие Национальной гвардии США начали прибывать в Вашингтон, их миссия продлится до конца сентября, сообщил телеканал NBC.

По данным канала, бойцы в полной экипировке размещаются в штаб-квартире Нацгвардии округа Колумбия, расположенной к востоку от Капитолия.

Согласно репортажу, несмотря на указ Трампа, предполагавший завершение мобилизации после восстановления порядка в округе, солдат уведомили, что их командировка продлится до 25 сентября.

Издание The Hill уточняет, что пока остается неясным, где будут дислоцированы войска и как будет организовано их командование.

Президент США Дональд Трамп впервые заявил о возможности отправки Национальной гвардии в Вашингтон из-за роста преступности и нападения на бывшего сотрудника Департамента государственной эффективности Эдварда Користина.

Трамп также распорядился увеличить присутствие федеральных сил в городе. Он перевел местную полицию под прямое управление федеральных властей. Кроме того, Трамп выразил готовность ввести в Вашингтон войска при необходимости и упомянул планы по наведению порядка в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

Ранее глава Белого дома заявил, что собирается выселить бездомных из Вашингтона и отправить их подальше от столицы США.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Вашингтон
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 