Трамп намерен выселить бездомных из Вашингтона

Глава Белого дома Дональд Трамп собирается выселить бездомных из Вашингтона и отправить их подальше от столицы США. Об этом американский лидер сообщил в своей соцсети Truth Social, пишет Life.

«Я собираюсь сделать нашу столицу более безопасной и красивой, чем она когда-либо была. Бездомные должны уехать немедленно. Мы предоставим вам места для проживания, но далеко от столицы», - написал президент США.

По его словам, пресс-конференция в Белом доме по этому вопросу состоится уже в понедельник, 11 августа.

Что касается преступников, то Трамп пообещал их не выселять, поскольку их ждет тюрьма.

Ранее стало известно о том, что что при Трампе арестовали свыше 100 тысяч нелегальных мигрантов.