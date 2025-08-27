МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Участник заплыва в Босфоре рассказал, что Свечников сбился с маршрута

Пропавшего россиянина до сих пор не могут найти.
Константин Денисов 2025-08-27 16:10:43
© Фото: Кристина Кормилицына, РИА Новости

Участник любительского заплыва в Босфоре Хаяти Шамильоглу рассказал, что российский пловец Николай Свечников сбился с маршрута во время соревнований. Об этом он сообщил изданию Milliyet.

«Я встретил этого пловца посреди пролива, увидел, что он плывет не в том направлении, на юго-восток. Я крикнул ему 10-15 раз: "Брат, брат!" Он меня услышал. Когда он приблизился, я сказал ему, что он не туда плывет, и показал ему плыть направо», - сказал Шамильоглу.

Он также признался, что не верит в версию, согласно которой Николай утонул, поскольку знал его как очень хорошего и опытного пловца.

Когда Шамильоглу увидел сообщения о пропаже Свечникова, то сразу узнал его и сообщил в береговую охрану. Спасатели зафиксировали место встречи Шамильоглу и россиянина во время заплыва.

Ранее сообщалось о том, что турецкие спасатели получили сигнал от трекера Свечникова, однако его супруга опровергла эту информацию.

#в стране и мире #Турция #происшествие #Босфор #Николай Свечников
