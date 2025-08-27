МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Супруга Свечникова не подтвердила сообщения о сигнале трекера пловца из-под воды

Антонина Свечникова заявила, что поиски продолжаются.
Анна Касаткина 2025-08-27 10:59:14
Официального подтверждения информации о том, что трекер пропавшего в Босфоре пловца Николая Свечникова подает сигнал из-под воды, нет. Об этом «Звезде» сообщила его супруга Антонина.

«У меня нет официального подтверждения... Все задействованы (в поисках. - Прим. ред.), прикладываем все возможные усилия», - сказала она.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что спасателям удалось получить сигнал с трекера Свечникова, который он надел перед заплывом в Босфоре, - он идет из-под воды.

Поиски российского спортсмена в окрестностях Стамбула ведутся с 25 августа. У турецких специалистов в том числе есть версия, что он смог выбраться на берег.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

