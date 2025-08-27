МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Турецкие спасатели получили из воды сигнал трекера пловца Свечникова

Один из участников заплыва якобы видел Свечникова плывущим на спине.
Дарина Криц 2025-08-27 10:19:49
© Фото: beswim__, Instagram*

В Турции продолжаются поиски пропавшего во время соревнований по плаванию российского спортсмена Николая Свечникова. Согласно данным телеканала A haber, спасателям уже удалось получить сигнал из воды от трекера, который был на россиянине во время плавания в проливе Босфор. Туда уже направилась береговая охрана.

Также турецкие журналисты пишут, что один из участников заплыва якобы видел, как кто-то плыл на спине.

«В этот момент один из участников соревнований заявил в своих показаниях, что видел, как кто-то плыл на спине во время гонки в Босфоре. Это заставило задуматься, были ли у российского спортсмена проблемы со здоровьем. Выясняется, видел ли он российского пловца», - говорится в опубликованной статье.

При этом супруга спортсмена Антонина Свечникова опровергла информацию о сигнале его трекера и назвала ее «вбросом». Женщина сказала, что данные не подтверждены.

Поиски пловца из России в окрестностях Стамбула ведутся с 25 августа. У турецких специалистов есть версия, что он мог выбраться на берег.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#в стране и мире #Турция #стамбул #пролив Босфор #Николай Свечников #Сигнал трекера
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 