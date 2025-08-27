Турецкие спасатели получили из воды сигнал трекера пловца Свечникова

В Турции продолжаются поиски пропавшего во время соревнований по плаванию российского спортсмена Николая Свечникова. Согласно данным телеканала A haber, спасателям уже удалось получить сигнал из воды от трекера, который был на россиянине во время плавания в проливе Босфор. Туда уже направилась береговая охрана.

Также турецкие журналисты пишут, что один из участников заплыва якобы видел, как кто-то плыл на спине.

«В этот момент один из участников соревнований заявил в своих показаниях, что видел, как кто-то плыл на спине во время гонки в Босфоре. Это заставило задуматься, были ли у российского спортсмена проблемы со здоровьем. Выясняется, видел ли он российского пловца», - говорится в опубликованной статье.

При этом супруга спортсмена Антонина Свечникова опровергла информацию о сигнале его трекера и назвала ее «вбросом». Женщина сказала, что данные не подтверждены.

Поиски пловца из России в окрестностях Стамбула ведутся с 25 августа. У турецких специалистов есть версия, что он мог выбраться на берег.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.