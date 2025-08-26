МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Уфе стартовали Дни армейской культуры

В рамках форума запланировано более 300 мероприятий.
2025-08-26 13:55:35
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Уфе стартовали Дни армейской культуры - боевой дух воинов всегда поддерживает творчество народа. Так было и в годы Великой Отечественной, и сейчас, во время спецоперации. 

В программе форума - концерты, выставки, патриотические кинопоказы и спектакли. Среди почетных гостей - участники СВО из Башкирии. А для военных корреспондентов региона провели встречу с журналистом и ведущей телеканала «Звезда» Ириной Лосик.

«Низкий поклон организаторам этих мероприятий. Очень много людей приходят на концерты, на выставки. Очень сложно передать словами, какой этой масштаб. Вся республика интегрирована в Дни армейской культуры. Это прекрасный лозунг, я считаю. "Армия. Культура. Единство". Вместе мы едины, мы непобедимы! Только там, где сильная армия, есть уверенность в завтрашнем дне. И кто думает иначе, они ой как неправы», - поделилась Лосик.

Для участников это площадка для обмена опытом. Всего на форуме проведут более 300 мероприятий.

«Дни армейской культуры» - это официальный проект Министерства обороны России.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#форум #военнослужащие #культура #башкортостан #Уфа #Ирина Лосик #Дни армейской культуры
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 