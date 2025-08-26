В Уфе стартовали Дни армейской культуры - боевой дух воинов всегда поддерживает творчество народа. Так было и в годы Великой Отечественной, и сейчас, во время спецоперации.

В программе форума - концерты, выставки, патриотические кинопоказы и спектакли. Среди почетных гостей - участники СВО из Башкирии. А для военных корреспондентов региона провели встречу с журналистом и ведущей телеканала «Звезда» Ириной Лосик.

«Низкий поклон организаторам этих мероприятий. Очень много людей приходят на концерты, на выставки. Очень сложно передать словами, какой этой масштаб. Вся республика интегрирована в Дни армейской культуры. Это прекрасный лозунг, я считаю. "Армия. Культура. Единство". Вместе мы едины, мы непобедимы! Только там, где сильная армия, есть уверенность в завтрашнем дне. И кто думает иначе, они ой как неправы», - поделилась Лосик.

Для участников это площадка для обмена опытом. Всего на форуме проведут более 300 мероприятий.

«Дни армейской культуры» - это официальный проект Министерства обороны России.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.