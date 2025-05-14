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Артисты ЦДРА дали восемь концертов для военнослужащих ГрВ «Восток»

Особое значение приобрел концерт, прошедший 9 мая, в день 80-летия Великой Победы. В этот день артисты ЦДРА отправились непосредственно в блиндажи, чтобы поздравить бойцов с праздником.
2025-05-14 18:30:09
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

С 8 по 13 мая артисты Центрального дома Российской армии (ЦДРА) провели серию концертов для военнослужащих группировки войск «Восток» и жителей Мариуполя, сообщает Минобороны России. Всего было организовано восемь выступлений, как в полевых условиях, так и в учреждениях культуры.

Особое внимание было уделено выступлению 9 мая, в день 80-летия Победы, когда артисты поздравили бойцов в блиндажах, исполнив военно-патриотические песни. По словам организаторов, песня «Катюша» стала символом коллективного единения и вызвала отклик у военнослужащих.

Одиннадцатого мая артисты приняли участие в праздновании Дня Донецкой Народной Республики, выступив с концертом в Доме культуры города Мангуш. Завершился гастрольный тур концертом в Мариупольском государственном университете.

Во время поездки участники ансамбля передали военнослужащим маскировочные сети и письма от детей. В ЦДРА отметили радушный прием, внимание со стороны бойцов и значимость подобных мероприятий для морального состояния личного состава.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Концерты #восток #цдра
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