Россиянка оказалась «запертой» в горах Тянь-Шаня без связи и помощи

Российская альпинистка Наталья Наговицина, несколько лет назад потерявшая в горах Тянь-Шаня мужа, сейчас там же может погибнуть сама. Уже неделю она ждет эвакуации с Пика Победы в Киргизии на высоте около семи тысяч метров. Наталье Наговициной удалось взять одну из самых технически сложных вершин - самую высокую точку Тянь-Шаня - Пик Победы. Но на спуске в минувший вторник Наталья сломала ногу, в среду связь с ней прервалась.

«Только сегодня установилась погода. Сейчас только спасатели вышли и смотрят лавинную ситуацию. С ней нет связи, либо батарейка села, либо что-то случилось», - предположила руководитель туристической компании Елена Калашникова.

Это восхождение уже стало роковым для ее напарника - итальянского альпиниста. Он пытался оказать помощь Наталье, принес ей спальник, горелку и газовый баллон, но от переохлаждения и отека мозга скончался. Серьезно пострадал еще один участник спасательной операции родом из Германии. Россиянина Романа Мокринского удалось спустить в базовый лагерь.

«На поисковые работы направлялся вертолет Минобороны РФ. Они летели с базы, но из-за погодных условий не смогли сесть. Там непогода уже неделю», - объяснил сотрудник МЧС Республики Киргизия.

Для самой Натальи Тянь-Шаньский хребет стал роковым дважды. В ходе восхождения на другую вершину Хан-Тенгри, погиб ее супруг. Тогда трогательная история попыток Натальи спасти мужа легла в основу документального фильма.

На восхождение они отправились вдвоем. Альпкнижки опытных путешественников открыли им дорогу на сложный маршрут. Уверенности придавал хороший прогноз погоды. Сначала Сергей жаловался на боли в желудке, но спустя время его парализовало. Тяжелое решение было принято молниеносно. Вырыть яму для ночевки не удалось. Двое суток без сна рядом с обездвиженным и замерзающим мужем. Все запасы еды и питья Наталья отдала ему. Стойкость альпинистки тогда восхитила всех участников спасательной операции.

«Потом, когда я с доктором поговорила, я говорю: "Нет, мы остаемся". И вот муж мне говорит: "Они же лучше знают, иди, раз они говорят - иди. Они лучше знают". Я сказала: "Давай ты мне мозг не выноси сейчас! Пока я решение приняла, все". После этого меня муж так обнял и я поняла, что приняла правильное решение», - вспомнила в одном из интервью Наталья Наговицына.

И помощь пришла. Гиды другой группы поднялись к Сергею и Наталье. Это казалось их победой, что самое страшное позади. Но гиды, эвакуировавшие Сергея в лагерь, вернулись одни. Ночь без палатки в одном спальнике обмороженный альпинист пережить не смог. Наталья вернулась к месту трагедии, чтобы увековечить память о муже табличкой. Символической должна была стать и новая вершина.

«Безусловно, это чудо. Если посмотреть на хронологию, на Пик Победы и на хронологию спасательных операций - то всегда спасение на Победе - это чудо. Что человек выжил в таких условиях. Там горная болезнь, холод, ветер. И что спасатели смогли подойти и спустить - это нетривиальная и уникальная ситуация», - считает координатор Общественного альпинистского спасательного отряда Алексей Овчинников,

Новый виток спасательной операции назначен на 25 августа, когда позволит погода. Из Иссык-Кульского района уже эвакуировали 60 альпинистов. Связи с Натальей нет, но есть вера в чудо, свою стойкость хрупкая альпинистка однажды уже доказала.