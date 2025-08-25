МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Ливень и туман могли помешать пловцу Свечникову преодолеть Босфор

Плохие погодные условия могли помешать пловцам увидеть ориентиры, установленные вдоль маршрута, и успешно добраться до финиша.
Дарина Криц 2025-08-25 11:31:17
© Фото: Кристина Кормилицына, РИА Новости

Прошедшие в Турции соревнования по плаванию состоялись в непростых погодных условиях - спортсменов накрывали мощный ливень и густой туман, поднялись волны. Все это мешало пловцам видеть ориентиры для движения по маршруту в проливе Босфор.

Как сообщает Life, старт заплыва долго переносился организаторами, и именно из-за непогоды. При этом некоторые участники заплыва отмечали необычно слабое течение в проливе. По их словам, это мешало им ускоренно продвигаться и увеличило затраченное на маршрут время.

Накануне стало известно о пропаже во время заплыва молодого российского спортсмена Николая Свечникова. По словам журналиста Дмитрия Егорова, россиянин пропал из виду через 500-600 метров после старта, хотя начал движение в числе первых. Свечников был участником 6,5-километрового заплыва вместе с тысячами других пловцов. В адрес организаторов мероприятия поступили замечания об отсутствии должной инициативы в поисках пропавшего без вести человека.

