Ливень и туман могли помешать пловцу Свечникову преодолеть Босфор

Прошедшие в Турции соревнования по плаванию состоялись в непростых погодных условиях - спортсменов накрывали мощный ливень и густой туман, поднялись волны. Все это мешало пловцам видеть ориентиры для движения по маршруту в проливе Босфор.

Как сообщает Life, старт заплыва долго переносился организаторами, и именно из-за непогоды. При этом некоторые участники заплыва отмечали необычно слабое течение в проливе. По их словам, это мешало им ускоренно продвигаться и увеличило затраченное на маршрут время.

Накануне стало известно о пропаже во время заплыва молодого российского спортсмена Николая Свечникова. По словам журналиста Дмитрия Егорова, россиянин пропал из виду через 500-600 метров после старта, хотя начал движение в числе первых. Свечников был участником 6,5-километрового заплыва вместе с тысячами других пловцов. В адрес организаторов мероприятия поступили замечания об отсутствии должной инициативы в поисках пропавшего без вести человека.