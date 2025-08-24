Средства ПВО уничтожили 95 украинских беспилотников за ночь

За минувшую ночь средствами противовоздушной обороны были нейтрализованы 95 украинских беспилотников. Об этом сообщило министерство обороны России.

Дроны перехвачены и сбиты над территориями Брянской, Тверской, Калужской, Орловской, Тамбовской, Новгородской, Белгородской, Ростовской, Курской, Смоленской, Самарской, Ленинградской областей, а также Республики Крым и Республики Татарстан.

Власти регионов ночью сообщали об атаках. В частности, в Самарской области беспилотники пытались нанести удар по промышленному предприятию в Сызрани.

В Ленинградской области возник пожар в порту Усть-Луга от падения обломков украинского дрона. Пострадавших нет.

Над Брянской областью сбиты 25 БПЛА, сообщил глава региона. ВСУ нанесли удар FPV-дронами по машине в селе Чуровичи, ранены два мирных жителя. В Брянске беспилотники атаковали Советский район. Там никто не пострадал, поврежден многоквартирный дом.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.