МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На терминале в Усть-Луге произошел пожар после атаки дронов

По предварительным данным, никто не пострадал.
Владимир Рубанов 2025-08-24 08:12:26
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости

В порту Усть-Луга в Ленинградской области произошел пожар из-за падения обломков дрона. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.

На месте работают сотрудники МЧС. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

По словам губернатора, силы противовоздушной обороны сбили десять беспилотников над портом. Еще четыре БПЛА были уничтожены над Кингисеппским районом.

Ночью на 24 августа власти регионов страны сообщали об атаках украинских беспилотников. Дроны пытались ударить по предприятию в Самарской области.

Ограничения на полеты вводились в аэропортах Санкт-Петербурга «Пулково», а также Пскова, Калининграда, Казани, Волгограда, Пензы, Ульяновска, Нижнего Новгорода, Кирова, Калуги, Ижевска, Самары, Нижнекамска.

Накануне более 30 рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы из-за временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов «Пулково». Свыше 50 рейсов были задержаны.

#в стране и мире #Санкт-Петербург #Ленинградская область #Александр Дрозденко #усть-луга
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 