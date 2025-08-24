На терминале в Усть-Луге произошел пожар после атаки дронов

В порту Усть-Луга в Ленинградской области произошел пожар из-за падения обломков дрона. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.

На месте работают сотрудники МЧС. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

По словам губернатора, силы противовоздушной обороны сбили десять беспилотников над портом. Еще четыре БПЛА были уничтожены над Кингисеппским районом.

Ночью на 24 августа власти регионов страны сообщали об атаках украинских беспилотников. Дроны пытались ударить по предприятию в Самарской области.

Ограничения на полеты вводились в аэропортах Санкт-Петербурга «Пулково», а также Пскова, Калининграда, Казани, Волгограда, Пензы, Ульяновска, Нижнего Новгорода, Кирова, Калуги, Ижевска, Самары, Нижнекамска.

Накануне более 30 рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы из-за временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов «Пулково». Свыше 50 рейсов были задержаны.