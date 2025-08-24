Беспилотники атаковали промышленное предприятие в Сызрани

Беспилотники атаковали промышленное предприятие, расположенное в Сызрани. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что на данный момент нет информации о погибших и пострадавших.

Жителей города заранее предупредили о возможной опасности. Для этого использовали сирены и громкоговорители.

В ночь на 24 августа беспилотники атаковали Ростовскую, Брянскую, Ленинградскую области. Аэропорты Волгограда, Казани, Пензы, Ульяновска, Нижнего Новгорода, Кирова, Калуги, Ижевска временно ограничивали полеты. Ограничения в Пулково, Самаре и Пскове действуют до сих пор, сообщает Росавиация.

БПЛА атаковали Советский район Брянска, повреждены фасад и остекление многоквартирного дома. Пострадавших нет. Работают экстренные службы, потом будет создана комиссия по оценке ущерба.

Кроме того, ночью ПВО сбила украинский дрон в районе Курской АЭС. При взрыве беспилотника поврежден трансформатор собственных нужд станции.