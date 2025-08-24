МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Беспилотники атаковали промышленное предприятие в Сызрани

В городе работало оповещение, данных о пострадавших нет.
Владимир Рубанов 2025-08-24 07:31:56
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Беспилотники атаковали промышленное предприятие, расположенное в Сызрани. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что на данный момент нет информации о погибших и пострадавших.

Жителей города заранее предупредили о возможной опасности. Для этого использовали сирены и громкоговорители.

В ночь на 24 августа беспилотники атаковали Ростовскую, Брянскую, Ленинградскую области. Аэропорты Волгограда, Казани, Пензы, Ульяновска, Нижнего Новгорода, Кирова, Калуги, Ижевска временно ограничивали полеты. Ограничения в Пулково, Самаре и Пскове действуют до сих пор, сообщает Росавиация.

БПЛА атаковали Советский район Брянска, повреждены фасад и остекление многоквартирного дома. Пострадавших нет. Работают экстренные службы, потом будет создана комиссия по оценке ущерба.

Кроме того, ночью ПВО сбила украинский дрон в районе Курской АЭС. При взрыве беспилотника поврежден трансформатор собственных нужд станции.

#пво #Украина #беспилотники #Самарская область #атака #предприятие #сызрань #Вячеслав Федорищев
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 