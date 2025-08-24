МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Лавров подловил журналистку NBC на бездоказательных обвинениях в адрес РФ

Глава МИД России напомнил ведущей о том, что такие громогласные заявления должны подкрепляться доказательствами.
Гоар Хачатурян 2025-08-24 17:01:50
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В ходе интервью с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым журналистка американского телеканала NBC заявила, что российские войска якобы бьют по «гражданским» объектам на Украине. В ответ глава МИД попросил привести доказательства, на что ведущая не смогла ничего сказать. Он напомнил своей собеседнице, что этим как раз занимаются ВСУ и от их ударов страдает гражданское население.

«Послушайте, NBC – это очень уважаемая структура, и я надеюсь, вы отвечаете за слова, которые транслируете. Я прошу вас прислать нам или обнародовать информацию, на которую вы только что сослались. Потому что мы никогда не ставили себе целью гражданские объекты того рода, что вы озвучили», - ответил ей Лавров.

Журналистка сослалась на репортеров, которые работали на тех самых местах и якобы видели удары. Однако она не озвучила ни имен, ни каких-либо других подробностей и сразу же сменила тему.

Министр подчеркнул, что для такой авторитетной вещательной компании, как NBC, стоит более тщательно проверять свои источники и давать конкретную информацию с определенной базой доказательств.

В ходе беседы Сергей Лавров также отметил, что Россия признает Владимира Зеленского де-факто главой киевского режима и готова с ним встречаться в этом качестве.

Он добавил, что Украина имеет право на существование, если «отпустит» людей, которые решили на референдумах, что принадлежат к русской культуре.

